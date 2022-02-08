В Курской области зарегистрирован новый вид мошенничества

Мужчине даже пришлось оформить кредит Фото: Архив "КП"

Как сообщают в региональном УМВД России, водителю такси из Курской области позвонил неизвестный, представившись сотрудником компании-перевозчика, и предложил выполнение поездок по стране на дальние расстояния. Оформление документов не требовалось, а суммы вознаграждений достигали сотни тысяч рублей.

Однако для выполнения заказов водителю нужно было предварительно перевести десять процентов от суммы, которую он получит. Мужчина послушно переводил деньги, однако поездки постоянно отменялись.

Таким образом, за полгода курянин переводил деньги за бронирование поездок, в которые он так ни разу не выехал.

Мужчина истратил накопления и оформил кредит. Когда сумма достигла 700 тысяч рублей, стал сомневаться в реальности существования компании и обратился в полицию.

Сейчас идет проверка по этому делу. Мошенников ищут.