За сутки в Курской области коронавирусом заразились 813 человек

Число подтвержденных случаев ковид в регионе продолжает расти Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 8 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 813 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 594, Железногорск - 63, Курский – 48, Октябрьский - 27, Льгов - 25, Солнцевский, Железногорский – по 13, Льговский, Суджанский – по 5, Беловский, Касторенский, Медвенский, Поныровский – по 3, Суджа - 2, Горшеченский, Дмитриев, Обоянь, Обоянский, Тимский, Хомутовский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 92 418 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1447 человек, на ИВЛ – 72 (9 – инвазивная, 63 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2212. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 690 973 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 665 856.