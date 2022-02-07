За сутки в Курской области выявлен 791 случай заболевания коронавирусом

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 7 февраля, в Курской области заразились коронавирусом еще 791 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 529, Рыльск - 36, Железногорск - 34, Глушковский - 29, Горшеченский - 27, Октябрьский - 22, Железногорский - 11, Беловский, Курчатовский, Мантуровский – по 9, Льгов – 8, Рыльский – 7, Золотухинский, Советский, Щигры – по 6, Курский – 5 , Медвенский, Суджанский – по 4, Дмитриев, Конышевский, Кореневский, Льговский, Суджа, Тимский – по 3, Касторенский, Обоянь, Хомутовский, Щигровский – по 2, Дмитриевский, Пристенский, Фатежский, Черемисиновский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 91 605 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1467 человек, на ИВЛ – 72 (6 – инвазивная, 66 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2207. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 689 647 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 663 978.