Курян приглашают принять участие в выставке рисунков «Курск освобожденный»

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

В честь памятной даты администрация Центрального округа Курска приглашает всех желающих принять участие в специальной выставке, которая пройдет в онлайн-формате.

Для этого необходимо:

Нарисовать рисунок (формата А 4), посвященный 79-й годовщине освобождения города Курска от немецко - фашистских захватчиков; сфотографировать его (или отсканировать) и 7 февраля 2022 года выложить в альбом группы «Курск освобожденный» ВКонтакте.

Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны ФИО, возраст, образовательное учреждение, название работы.

8 февраля все работы будут опубликованы на стене группы отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Центрального округа города Курска ВКонтакте.