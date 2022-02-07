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Общество7 февраля 2022 6:27

Курян приглашают принять участие в выставке рисунков «Курск освобожденный»

Пополняется количество мероприятий, посвящённых 79-й годовщине освобождения города от немецко - фашистских захватчиков
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

В честь памятной даты администрация Центрального округа Курска приглашает всех желающих принять участие в специальной выставке, которая пройдет в онлайн-формате.

Для этого необходимо:

Нарисовать рисунок (формата А 4), посвященный 79-й годовщине освобождения города Курска от немецко - фашистских захватчиков; сфотографировать его (или отсканировать) и 7 февраля 2022 года выложить в альбом группы «Курск освобожденный» ВКонтакте.

Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны ФИО, возраст, образовательное учреждение, название работы.

8 февраля все работы будут опубликованы на стене группы отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Центрального округа города Курска ВКонтакте.

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