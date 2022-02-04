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Происшествия4 февраля 2022 16:50

В Курске незаконно складировали снег

Нарушения обнаружили в Железнодорожном округе
Ольга ДАНИЛОВА
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Ежедневно из города вывозят тонны снега

Ежедневно из города вывозят тонны снега

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе Курска выявили два факта незаконного складирования снега. Нарушение обнаружили инспекторы комитета природных ресурсов Курской области.

- В первом случае сотрудники комитета остановили КамАЗ, его водитель выгрузил снег на земельный участок около железнодорожных путей. Еще одно нарушение установлено на улице Дубровинского, в районе дома №131. Нарушитель ссыпал снег в водоохранной зоне реки Тускарь, – рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Виновным грозят штрафы.

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