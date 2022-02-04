В Курске незаконно складировали снег

Ежедневно из города вывозят тонны снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе Курска выявили два факта незаконного складирования снега. Нарушение обнаружили инспекторы комитета природных ресурсов Курской области.

- В первом случае сотрудники комитета остановили КамАЗ, его водитель выгрузил снег на земельный участок около железнодорожных путей. Еще одно нарушение установлено на улице Дубровинского, в районе дома №131. Нарушитель ссыпал снег в водоохранной зоне реки Тускарь, – рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Виновным грозят штрафы.