Курские спасатели провели авиаразведку на реке Сейм

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Как сообщают в ГИМС ГУ МЧС России по Курской области, именно в районе "Олимпийца" лед недостаточно прочный. Несмотря на толщину в 20 сантиметров, повсеместно встречаются промоины.

Также во время рейда спасатели встретили большое число рыбаков, многие из которых были без средств спасения. Инспекторы напомнили любителям рыбной ловли о правилах безопасного поведения на льду.

В рамках профилактического мероприятия с высоты порядка 50 метров обстановку на реке промониторили с использованием беспилотных авиационных систем вертолетного типа. В радиусе одного километра сотрудники Главного управления выявили опасные места на льду, оценили толщину льда.

- Подобные рейды мы проводим регулярно, они уже доказали свою эффективность, - рассказывает начальник группы Главного управления Александр Петрухин.