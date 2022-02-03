В Курской области на лекарства для льготников выделят более миллиарда рублей

На данный момент в наличии есть все группы лекарств для льготных категорий граждан Фото: Архив "КП"

В областной администрации сообщают, что закупки лекарственных препаратов для льготных категорий граждан на 2022 год начались комитетом здравоохранения Курской области с октября прошлого года. Заранее проведенные аукционные процедуры обеспечили поступление лекарств уже с 10 января этого года. Закупки продолжаются и сейчас.

Всего на приобретение льготных лекарств Курская область планирует в 2022 году направить 1 млрд 170 млн рублей. Пациенты с начала года уже обеспечены по 36 900 льготным рецептам на общую сумму около 100 млн рублей.

- На данный момент в наличии все группы лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан, в том числе жизненно необходимые средства для лечения сахарного диабета, а также сахароснижающие таблетированные препараты, - информируют в администрации области.

Для тех льготников, у которых возникают какие-либо вопросы, открыты две горячие линии: в «Курской фармации» - 8 (4712) 50-60-50, звонки принимают с 8:00 до 20:00 без выходных; и в областном комитете здравоохранения – 8 (4712) 58-67-19, она действует с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)