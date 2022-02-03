По Курску снова проедет экотакси

Курян призывают сортировать мусор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе куряне сдали в Экотакси 604 кило вторсырья.

Первый выезд волонтеров в феврале запланирован на 6 февраля.

10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10.30 - 10.50 - парковка у детской площадки (пр. В. Клыкова, 62)

11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)

11.40 - 12.00 - напротив ТЮЗа (переулок Блинова, 2А)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии (ул. 1-я Вишнёвая, 1)

Готовьте чистое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры ЭкоКурска примут его на переработку.

Кстати, сейчас Экотакси принимает новые экспериментальные фракции - блистеры из-под лекарств, отслужившие банковские и дисконтные карты.