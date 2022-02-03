Мэром Курска стал Игорь Куцак

Экс-глава Курска Виктор Карамышев ушел в декабре досрочно в отставку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экс-руковдитель комитета по имуществу администрации Курской области стал мэром Курска. Решение об этом принято 3 февраля на заседании Курского Городского Собрания.

На кресло мэра претендовали депутат Курского городского собрания Светлана Канунникова, депутат Курской областной Думы Геннадий Баев, блогер и депутат Госдумы третьего созыва Александр Федулов, глава администрации Центрального округа Курска Олег Лемтюгов, замглавы администрации Сеймского округа Курска Олег Васильев, индивидуальный предприниматель Константин Тимофеев, замглавы комитета молодежной политики региона Мария Кондрашова.