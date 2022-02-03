В торговых центрах Курска усилят рейды против ковид

Дети и подростки не могут находиться в торговых центрах без родителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних побывали в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park, «Манеж» и «Пушкинский» и проверили, как соблюдаются там действующие ограничения и меры профилактики.

Использование СИЗ и регулярная дезинфекция особенно важны, ведь «омикрон» в несколько раз заразнее «дельты». Среди продавцов нарушений не было, а на посетителей без масок в коридорах торговых центров полицейские составили шесть протоколов.

- Дети и подростки не могут находиться в торговых центрах без родителей. Многие классы сейчас на дистанционном обучении, а значит, контроль нужно усилить. С несколькими ребятами беседу провели инспекторы по делам несовершеннолетних, кого-то уже на входе не пустили охранники. Общаются сотрудники полиции и с родителями – по телефону или вызывая лично. Такие мониторинги будут проводить чаще, - сказали в мэрии Курска.