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Спорт2 февраля 2022 17:17

В Курске пройдет беговой квест

Участникам предлагают побывать в роли красноармейца, подпольщика или партизана
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие посвящено годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков

Мероприятие посвящено годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В честь дня освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков 6 февраля в 11:00 в парке Боева дача пройдет беговой квест.

Организаторы мероприятия – клуб «Гермес» и сообщества реконструкторов ВИПК "На безымянной высоте" и Fire Running Team – предлагают не просто поучаствовать в беге. Тематический квест будет создан на основе реальных событий, происходивших в 1943 году в Курске.

Участникам предлагают побывать в роли красноармейца, подпольщика или партизана времен Великой Отечественной войны.

Беговой квест будет состоять из нескольких этапов: полосы препятствий, тематических заданий, головоломки, спортивных состязаний, исторической реконструкции.

Записаться можно заранее по ссылкам в соцсетях: vk.com/sportclubgermes, instagram.com/sportclubgermes/, число мест ограничено, участие бесплатное.

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