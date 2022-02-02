Ежесуточно число обращений в курские поликлиники в среднем растет на 10%

Нагрузка на врачей растет ежесуточно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководители лечебных учреждений сообщают, что ежесуточно количество обращений в поликлиники в среднем возрастает на 10%. Специалисты здравоохранения отмечают, что клиническая картина течения заболевания свидетельствует о росте распространения нового штамма «омикрон». Существенно увеличилась нагрузка на первичное звено здравоохранения.

Максимальное количество вызовов врача на дом за весь период пандемии было зафиксировано в Курске 31 января: ожидали терапевта 3 180 курян. Больше всего обращений за медицинской помощью поступает в городские поликлиники №1 и №5. Первая обслуживает в день около 800 вызовов на дом, а на прием приходят более 1,5 тыс. пациентов. В поликлинике №5 ситуация аналогичная: до 850 вызовов на дом в сутки, в самом учреждении обслуживаются около 500 человек ежедневно.

- В среднем на одного терапевта в городских поликлиниках сейчас приходится 55 вызовов на дом, а один врач на приеме осматривает не менее 60 человек. Но и врачи тоже болеют, поэтому нагрузка колоссальная. По сравнению с максимальными значениями осени прошлого года количество вызовов врача на дом увеличилось на 65%, а посещений поликлиник – на 41%, – рассказала председатель регионального комитета здравоохранения Екатерина Письменная.

Для помощи в первичное звено привлекаются волонтеры – медики, ординаторы. 39 волонтеров работают в call-центрах больниц, 33 человека в поликлиниках заполняют документы и электронные базы данных, 19 помогают в пунктах вакцинации. Действуют 113 автоволонтеров, которые доставляют врачей на вызовы и развозят лекарства больным, находящимся на амбулаторном лечении с коронавирусом