С начала года куряне обратились в МЧС почти две тысячи раз

Спасатели города за месяц выезжали на происшествия 67 раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе в ЕДДС города куряне обратились более 1900 раз.

Большая часть звонков носила справочный характер, вместе с тем было 550 обращений в службы жизнеобеспечения и 129 - в службы экстренного реагирования – в полицию, скорую помощь, службу газа и к пожарным.

Кроме того, за месяц поступили три сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Спасатели города за месяц выезжали на происшествия 67 раз, из них 11 вызовов были связаны с угрозой жизни. Во всех случаях помощь была оказана.