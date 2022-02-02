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Политика2 февраля 2022 13:22

С начала года куряне обратились в МЧС почти две тысячи раз

За месяц в Курске нашли три взрывоопасных предмета
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Спасатели города за месяц выезжали на происшествия 67 раз

Спасатели города за месяц выезжали на происшествия 67 раз

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В январе в ЕДДС города куряне обратились более 1900 раз.

Большая часть звонков носила справочный характер, вместе с тем было 550 обращений в службы жизнеобеспечения и 129 - в службы экстренного реагирования – в полицию, скорую помощь, службу газа и к пожарным.

Кроме того, за месяц поступили три сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Спасатели города за месяц выезжали на происшествия 67 раз, из них 11 вызовов были связаны с угрозой жизни. Во всех случаях помощь была оказана.

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