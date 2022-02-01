Восемь курян стали призерами всероссийской олимпиады по химии

Всего в олимпиаде призерами стали 12 человек
Фото: Архив "КП"
В пресс-службе городской администрации сообщили, что стали известны итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.
Всего оказалось 12 победителей и призеров, восемь из которых - ученики курских общеобразовательных учреждений.
Так, среди 11 классов призерами стали:
Агибалов Кирилл, Гимназия № 44;
Иванова Виктория, Гимназия № 44;
Сафонова Юлия, Лицей № 6;
Соломонова Татьяна, Школа № 18;
Быкова София, Лицей № 6;
Среди девятых классов:
Михеев Алексей, Лицей № 6;
Иванов Артемий, Лицей № 6;
Аксенов Макар, Лицей № 6;