Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 15:21

Восемь курян стали призерами всероссийской олимпиады по химии

Стали известны итоги регионального этапа
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего в олимпиаде призерами стали 12 человек

Всего в олимпиаде призерами стали 12 человек

Фото: Архив "КП"

В пресс-службе городской администрации сообщили, что стали известны итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.

Всего оказалось 12 победителей и призеров, восемь из которых - ученики курских общеобразовательных учреждений.

Так, среди 11 классов призерами стали:

Агибалов Кирилл, Гимназия № 44;

Иванова Виктория, Гимназия № 44;

Сафонова Юлия, Лицей № 6;

Соломонова Татьяна, Школа № 18;

Быкова София, Лицей № 6;

Среди девятых классов:

Михеев Алексей, Лицей № 6;

Иванов Артемий, Лицей № 6;

Аксенов Макар, Лицей № 6;

0