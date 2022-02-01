Восемь курян стали призерами всероссийской олимпиады по химии

Всего в олимпиаде призерами стали 12 человек Фото: Архив "КП"

В пресс-службе городской администрации сообщили, что стали известны итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии.

Всего оказалось 12 победителей и призеров, восемь из которых - ученики курских общеобразовательных учреждений.

Так, среди 11 классов призерами стали:

Агибалов Кирилл, Гимназия № 44;

Иванова Виктория, Гимназия № 44;

Сафонова Юлия, Лицей № 6;

Соломонова Татьяна, Школа № 18;

Быкова София, Лицей № 6;

Среди девятых классов:

Михеев Алексей, Лицей № 6;

Иванов Артемий, Лицей № 6;

Аксенов Макар, Лицей № 6;