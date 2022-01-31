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Здоровье31 января 2022 13:36

В курских магазинах проверяют соблюдение масочного режима

Было выписано два административных протокола
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Было установлено, что большинство курян соблюдает масочный режим

Было установлено, что большинство курян соблюдает масочный режим

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Проверки предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг на предмет соблюдения масочного режима в Курске проходят ежедневно.

В городской администрации сообщают, что сегодня на территории Железнодорожного округа областного центра было обследовано 22 предприятия, среди которых – магазины, кафе, салоны красоты и ТЦ. В результате проверки установили, что подавляющее большинство курян соблюдает масочный режим, однако есть и те, кто отказывается это делать. По итогам рейдов выписали два административных протокола.

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