В курских магазинах проверяют соблюдение масочного режима

Было установлено, что большинство курян соблюдает масочный режим Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Проверки предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг на предмет соблюдения масочного режима в Курске проходят ежедневно.

В городской администрации сообщают, что сегодня на территории Железнодорожного округа областного центра было обследовано 22 предприятия, среди которых – магазины, кафе, салоны красоты и ТЦ. В результате проверки установили, что подавляющее большинство курян соблюдает масочный режим, однако есть и те, кто отказывается это делать. По итогам рейдов выписали два административных протокола.