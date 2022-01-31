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Происшествия31 января 2022 13:13

У курянки требовали 15000, чтобы ее интимные фото не попали в соцсеть

Жертвой вымогателя стала 21-летняя жительница Железногорска
Кристина ГОРБАТЕНКО
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За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет

Фото: Архив "КП"

Как сообщают в УМВД РФ по Курской области, девушке в соцсети пришло сообщение от неизвестного пользователя который сообщил, что получил доступ к ее интимным фотографиям и обещал разослать их друзьям курянки, а также в известные городские сообщества в соцсетях. Избежать этого можно было за 15 000 рублей, перечислив деньги на счет вымогателя.

Девушка попыталась перевести деньги, но операция не прошла, поэтому ее личные фото попали в общий доступ.

- Данные снимки, как пояснила девушка, она прислала своему супругу в 2020 году через популярную социальную сеть, когда тот находился в другом городе. Кадры и до настоящего времени сохранились в их переписке, - информируют в УМВД по Курской области.

Сейчас полиция ищет вымогателя. Согласно ст. 163 УК РФ за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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