У курянки требовали 15000, чтобы ее интимные фото не попали в соцсеть

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет Фото: Архив "КП"

Как сообщают в УМВД РФ по Курской области, девушке в соцсети пришло сообщение от неизвестного пользователя который сообщил, что получил доступ к ее интимным фотографиям и обещал разослать их друзьям курянки, а также в известные городские сообщества в соцсетях. Избежать этого можно было за 15 000 рублей, перечислив деньги на счет вымогателя.

Девушка попыталась перевести деньги, но операция не прошла, поэтому ее личные фото попали в общий доступ.

- Данные снимки, как пояснила девушка, она прислала своему супругу в 2020 году через популярную социальную сеть, когда тот находился в другом городе. Кадры и до настоящего времени сохранились в их переписке, - информируют в УМВД по Курской области.

Сейчас полиция ищет вымогателя. Согласно ст. 163 УК РФ за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.