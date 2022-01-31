В Курске запустят дополнительные автобусные рейсы в вечернее время

Дополнительные маршруты планируют запустить к концу февраля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации объяснили, что нехватка пассажирского транспорта в первую очередь связана с преждевременным уходом с линии коммерческих перевозчиков в связи с нерентабельностью работы.

Для того, чтобы повысить транспортную доступности курян, планируют запустить в вечернее время три дополнительных маршрута:

• №75В «Онкоцентр — Магистральный проезд — ул. 3-я Агрегатная»;

• №82В «Пл. Комарова — ул. 2-я Агрегатная»;

• №81В «Клыкова — Аэропорт (через ул. Сумскую)».

- На каждом из маршрутов будет работать по две единицы автобусов малого класса — всего шесть единиц. Движение будет осуществляться в период с 20:00 до 23:00 включительно, - говорят в администрации Курска.

Ожидается, что по новому расписанию транспорт начнет работать к концу февраля, после проведения конкурсных процедур на право их обслуживания.