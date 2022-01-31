В Курской области расчищать дороги от снега будут 380 единиц техники

В регионе ожидается снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу синоптиков, на этой неделе ожидаются снегопады и усиление ветра.

К расчистке региональных дорог готовы приступить более 380 единиц техники в круглосуточном режиме. На особом контроле ситуация в Курском, Октябрьском, Медвенском, Курчатовском, и Обоянском районах, где были замечания к подрядчикам. В Курске с учетом прогноза погоды уже ночью начнут работу 57 снегоуборочных машин, сообщили в администрации региона.

Также, как сообщил и.о. главы города Николай Цыбин, в областном центре с прошлой недели специальная бригада отрабатывает заявки курян по уборке второстепенных улиц, в ее распоряжении до восемь единиц спецтехники.

Роман Старовойт поручил дополнительно привлечь к вывозу снега с улиц Курска организации, у которых есть для этого необходимый транспорт.

Заместитель губернатора Алексей Дедов, и.о. главы Курска Николай Цыбин и руководители профильных региональных и городских структур проверили качество уборки снега на улицах Студенческой, Сосновской, во 2-м Запольном переулке и на проспекте Дружбы. Недостатки в работе дорожных и коммунальных служб поручено устранить в течение суток.