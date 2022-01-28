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Общество28 января 2022 14:10

Школа-интернат под Курском получит новое оборудование

Откроются мастерская, учебный класс и экспериментальная лаборатория агропромышленного профиля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Для девочек создадут мастерскую, оснащенную современными швейными машинами, манекенами, гладильным оборудованием, новыми инструментами

Для девочек создадут мастерскую, оснащенную современными швейными машинами, манекенами, гладильным оборудованием, новыми инструментами

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья получит в этом году новое оборудование. Учебное заведение участвует в реализации национального проекта «Образование», сообщили в администрации региона.

В новых мастерских воспитанники смогут получить не только знания и навыки для самостоятельной жизни, но и освоить рабочие профессии.

В Теткинской школе-интернате дооснастят столярную и слесарную мастерские, оборудуют мастерскую «Рабочий по обслуживанию зданий» необходимыми станками, шлифовальной машиной, слесарным верстаком и инверторным сварочным аппаратом.

Для девочек создадут мастерскую, оснащенную современными швейными машинами, манекенами, гладильным оборудованием, новыми инструментами.

Откроются мастерская, учебный класс и экспериментальная лаборатория агропромышленного профиля. На территории школы установят новую теплицу с автоматизированным освещением, поливом, контролем температуры и влажности, воспитанники смогут выращивать сельскохозяйственные овощные и цветочно-декоративные культуры.

В новом учебном году в школе-интернате появится и мастерская повара с современными индукционной и электрической плитами, посудомоечной машиной, бытовыми приборами, дегустационным столом, наглядными пособиями. Особенностью работы в мастерской станет обучение шоколатье – кондитеров, специализирующихся на производстве шоколада и изделий из него.

Вышивальная и вязальная машины, настольные станки для вышивания, станки для бисероплетения и мольберты купят для студии декоративно-прикладного искусства. Откроется фото- и видеостудия, студия робототехники.

В модернизированных учебных кабинетах и мастерских создадут зоны отдыха.

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