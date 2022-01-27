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Общество27 января 2022 11:49

В марте 2022 года запустят поезд «Курск-Воронеж»

Путь следования составит около трех часов
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Также планируют создать сеть пригородных маршрутов, соединяющих станции с музеями Курской битвы

Также планируют создать сеть пригородных маршрутов, соединяющих станции с музеями Курской битвы

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На оперативном совещании 27 января губернатор Курской области Роман Старовойт обсудил с начальником Юго-Восточной железной дороги Павлом Ивановым развитие межобластного сообщения пригородными поездами.

Так, стало известно, что уже в марте будет запущено востребованное направление Курск-Воронеж. В пути следования – около трех часов, а общая сеть пригородных маршрутов соединит Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.

- Сейчас по территории области на полигоне Юго-Восточной железной дороги курсируют 17 пригородных поездов по шести направлениям, - сообщают в областной администрации.

Помимо этого, специально к 80-летию Курской дуги планируют создать сеть пригородных маршрутов, соединяющих станции с музеями Курской битвы, областные и районные центры. Дополнительные поезда будут ходить преимущественно в выходные дни. В течение этого года стороны проработают вопрос с запуском туристического поезда на паровозной тяге.

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