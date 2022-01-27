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Общество27 января 2022 7:55

В Курске пройдет мероприятие в память о блокадном Ленинграде

Проведут его «Волонтеры победы»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 27 января, - памятная дата для нашей страны. В этот день в 1944 году Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

В честь этого события проводится акция памяти «Блокадный хлеб», в рамках которого курские активисты движения «Волонтеры Победы» сегодня с 14:00 будут раздавать листовки-памятки с информацией о сроках блокады и погибших горожанах. Акция пройдет на улице Ленина, площади Перекальского, Театральной площади и Красной площади.

А в 16:00 пройдет Всероссийский молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда» в спортивном комплексе «Динамо».

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