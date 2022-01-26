В Курске полиция проводит рейды по компьютерным салонам

В ходе рейда обнаружили двух школьников, которые задержались в салоне после десяти вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Курска, полиция и члены Совета отцов провели вечерний рейд по компьютерным салонам: они проверили, не находятся ли дети в общественных местах после 22.00 без сопровождения взрослых.

- В результате рейда обнаружены девочка 14 лет и мальчик 12 лет, которые проводили время в клубе без родителей, - рассказали в мэрии.

При общении с мамой девочки выяснилось, что она не знает о законе, запрещающем детям находиться в общественном месте вечером без сопровождения взрослых.

На родителей составили протоколы об административном правонарушении.