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Происшествия26 января 2022 11:24

В Курской области нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

ДТП произошло в Курчатове
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Машину искали сразу несколько патрульных экипажей

Машину искали сразу несколько патрульных экипажей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Об аварии в полицию сообщили очевидцы, они смогли в общих чертах описать автомобиль виновника ДТП, который скрылся с места трагедии.

Пострадавший в аварии мужчина скончался от полученных травм.

Машину искали сразу несколько патрульных экипажей и вскоре обнаружили ее возле одной из многоэтажек в Курчатове.

Полицейские оперативно установили личность владельца транспорта и адрес его места жительства.

- Во время первого же разговора со стражами порядка 47-летний мужчина признался, что действительно наехал на человека, лежавшего на дороге. Испугавшись ответственности, решил не останавливаться, а позже помыл автомобиль, чтобы скрыть следы возможного контакта, - рассказывают в УМВД РФ по Курской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Машина изъята для проведения дальнейших экспертиз.