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Общество26 января 2022 8:17

Курян приглашают на выставку работ студентов КГУ

Посмотреть экспозицию можно с 27 января в выставочном зале КТЦ «Звездный»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Экспозиция дает возможность оценить инновации творческого потенциала всего художественно-графического факультета

Экспозиция дает возможность оценить инновации творческого потенциала всего художественно-графического факультета

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На VI выставке «Познавай творчество – твори, познавая!» будут представлены учебные и самостоятельные работы начинающих архитекторов, живописцев и дизайнеров - студентов художественно-графического факультета КГУ.

- Экспозиция демонстрирует не только профессиональный уровень работ студентов всех направлений, но и показывает достойное качество подготовки обучающихся, дает возможность оценить содержание учебного процесса, инновации проектного мышления и творческого потенциала всего коллектива художественно-графического факультета, - рассказывают в городской администрации.

Выставка продлится до девятого февраля.