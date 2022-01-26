Курян приглашают на выставку работ студентов КГУ

Экспозиция дает возможность оценить инновации творческого потенциала всего художественно-графического факультета Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На VI выставке «Познавай творчество – твори, познавая!» будут представлены учебные и самостоятельные работы начинающих архитекторов, живописцев и дизайнеров - студентов художественно-графического факультета КГУ.

- Экспозиция демонстрирует не только профессиональный уровень работ студентов всех направлений, но и показывает достойное качество подготовки обучающихся, дает возможность оценить содержание учебного процесса, инновации проектного мышления и творческого потенциала всего коллектива художественно-графического факультета, - рассказывают в городской администрации.

Выставка продлится до девятого февраля.