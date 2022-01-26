На «Курскхимволокно» прошло учение по тушению пожаров на промышленных объектах

По легенде возгорание произошло в результате короткого замыкания Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

- По легенде возгорание произошло в результате короткого замыкания в конференц-зале инженерно-лабораторного корпуса. Пожар начал распространяться по всему корпусу с последующем задымлением. Сотрудники предприятия обнаружили возгорание и немедленно сообщили об этом по телефону в службу спасения. Добровольная пожарная дружина завода начала проводить тушение и эвакуацию персонала, – рассказывают в ГУ МЧС России по Курской области.

Первыми к месту происшествия прибыли огнеборцы 12 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Курской области, находящейся рядом с объектом. На момент приезда спасателей площадь пожара составляла более 60 квадратных метров. Для спасения троих пострадавших использовались устройства «самоспас».

Начальник дежурной смены службы пожаротушения Дмитрий Колтыгин рассказал, что сложность ситуации состояла в том, что в здании имеется только один центральный эвакуационный выход. Для подачи воды пожарные использовали озеро рядом с предприятием. Кроме того, для спасения людей была задействована пожарная автолестница.

Главная цель учения состояла в том, чтобы проверить взаимодействия работы спасательных служб и персонала предприятия. С поставленными задачами персонал и пожарные справились успешно.