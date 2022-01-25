В Курской области сохранят трамваи

Ожидается, что 2022 году ситуация с общественным транспортом изменится Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

25 января в социальной сети ВКонтакте губернатор Курской области Роман Старовойт проводит прямой эфир, в котором отвечает на вопросы курян.

Один из них касался одной из самых популярных и волнующих тем региона – общественного транспорта.

- Сегодня с общественным транспортом у нас обстоит просто непозволительная ситуация. Мы это прекрасно понимаем. Недовольны ни пассажиры, ни водители. Власть видит, что уровень оказания услуг не соответствует современным стандартам. Но закупка нового подвижного состава, строительство новых автобусных павильонов, реновация инфраструктуры городского электрического транспорта – это очень дорогостоящее мероприятие, - говорит Роман Старовойт.

Глава региона заявил, что 2022 год будет переломным для региона, и он надеется, что ситуация с общественным транспортом изменится. Уже разработана новая схема движения автобусов и маршруток, с первого июня ожидается изменение маршрутной сетки и поступление нового транспорта большой вместимости.

Также губернатор высказался и о ситуации с трамваями в Курской области.

- Моя принципиальная позиция, мое намерение – сохранить трамваи в Курской области. И после горячих публичных обсуждений, мы приняли решение это сделать, - заявил Роман Старовойт.

Добавим, что новая трамвайная сеть будет представлена тремя маршрутами, ее запуск запланирован в 2024 году после модернизации. Кроме того, предлагается и дальнейшее развитие этого вида электротранспорта. В 2029-2030 годах планируется строительство трамвайной линии с улицы Малышева до улицы Верхней Луговой с трассировкой через проспект Клыкова и улицу Бойцов 9-ой Дивизии, что позволит жителям этих районов быстрее добираться до центра города.