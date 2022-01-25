В Курской области пожарные спасли из огня мужчину

Курянин не пострадал, лишь немного надышался дымом Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

О пожаре в службу спасения сообщили соседи горевшего дома.

Приехавшие на место загорания огнеборцы вынесли из задымленного дома мужчину 1984 года рождения. Выяснилось, что он развел в помещении костер из домашних вещей.

К счастью, курянин не пострадал, лишь немного надышался дымом. Известно, что мужчина имеет проблемы со здоровьем.

В результате пожара огонь повредил пол на кухне, закоптил стены и потолочное перекрытие.