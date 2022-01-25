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Происшествия25 января 2022 13:31

В Курской области пожарные спасли из огня мужчину

В деревне Большая Орловка Льговского района загорелся жилой дом
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Курянин не пострадал, лишь немного надышался дымом

Курянин не пострадал, лишь немного надышался дымом

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

О пожаре в службу спасения сообщили соседи горевшего дома.

Приехавшие на место загорания огнеборцы вынесли из задымленного дома мужчину 1984 года рождения. Выяснилось, что он развел в помещении костер из домашних вещей.

К счастью, курянин не пострадал, лишь немного надышался дымом. Известно, что мужчина имеет проблемы со здоровьем.

В результате пожара огонь повредил пол на кухне, закоптил стены и потолочное перекрытие.