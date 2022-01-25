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Происшествия25 января 2022 13:08

Курянка украла чугунную ванну

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Ванну в машину девушка погрузила сама вместе с водителем

Ванну в машину девушка погрузила сама вместе с водителем

Фото: Архив "КП"

Как сообщают в УМВД России по Курской области, 27-летняя курянка, которая уже была судима ранее за незаконный оборот наркотиков, для того, чтобы достать средства на приобретение запрещенных веществ, снова совершила преступление. Девушка похитила с чужого дачного участка, хозяин которого отсутствовал три недели, металл, строительные материалы и чугунную ванну.

Сообщается, курянка, чтобы похитить и вывезти чужое имущество, воспользовалась услугами грузового такси. Однако маршрут ее был не длинным– до ближайшего пункта приема лома металлов.

В результате причиненный ущерб превысил 3000 рублей. Девушку задержали, деньги она уже потратила, но дала признательные показания, а до суда останется под подпиской о невыезде.

За кражу ей может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.