Курянка украла чугунную ванну

Ванну в машину девушка погрузила сама вместе с водителем
Фото: Архив "КП"
Как сообщают в УМВД России по Курской области, 27-летняя курянка, которая уже была судима ранее за незаконный оборот наркотиков, для того, чтобы достать средства на приобретение запрещенных веществ, снова совершила преступление. Девушка похитила с чужого дачного участка, хозяин которого отсутствовал три недели, металл, строительные материалы и чугунную ванну.
Сообщается, курянка, чтобы похитить и вывезти чужое имущество, воспользовалась услугами грузового такси. Однако маршрут ее был не длинным– до ближайшего пункта приема лома металлов.
В результате причиненный ущерб превысил 3000 рублей. Девушку задержали, деньги она уже потратила, но дала признательные показания, а до суда останется под подпиской о невыезде.
За кражу ей может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.