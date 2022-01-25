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Здоровье25 января 2022 9:25

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1053 курянина

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1053 человека, на ИВЛ – 54 (пять – инвазивная, 49 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 25 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 84 825 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 216 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2 157 человек.

В том числе за послдение сутки - мужчины 60, 62 лет и женщины 72, 76, 80 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.