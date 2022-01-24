Стали известны обстоятельства гибели 21-летнего курянина на пожаре

Пожар произошел в Курском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала о трагедии, которая произошла утром 23 января в Курском районе.

- 23 января в 10:30 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме деревни Михайлово Курского района. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри на всей площади. В ликвидации пожара принимали участие огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Главного управления. В результате огонь полностью уничтожил кровлю дома, мебель и вещи. В огне погиб 21-летний мужчина, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Как выяснилось, предположительной причиной пожара стала детская шалость с огнем. Четырехлетний ребенок нашел зажигалку и поджег игрушку. От огня мгновенно вспыхнули вещи. Семья покинула дом, мужчина вернулся за документами, выбраться из пламени он не смог.

С начала года в огне погибли восемь курян.