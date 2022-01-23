В Курске телеканал "Культура" снимает программу о ремеслах

Журналисты "Культуры" несколько дней работали в областном центре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходят съемки нового выпуска программы «Пряничный домик» для федерального телеканала «Культура».

Это цикл документальных программ, который открывает зрителям мир российских этнографических ценностей, рассказывает о традиционных народных искусствах и ремеслах и их особенностях.

«Студия-А» побывала в мастерских Дмитрия Непанова - мастера по промыслу и Владимира Бледнова - мастера-керамиста Центра народного творчества «Русь».