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Звезды23 января 2022 16:25

В Курске телеканал "Культура" снимает программу о ремеслах

Съемочная группа побывала в мастерских местных умельцев
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Журналисты "Культуры" несколько дней работали в областном центре

Журналисты "Культуры" несколько дней работали в областном центре

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходят съемки нового выпуска программы «Пряничный домик» для федерального телеканала «Культура».

Это цикл документальных программ, который открывает зрителям мир российских этнографических ценностей, рассказывает о традиционных народных искусствах и ремеслах и их особенностях.

«Студия-А» побывала в мастерских Дмитрия Непанова - мастера по промыслу и Владимира Бледнова - мастера-керамиста Центра народного творчества «Русь».