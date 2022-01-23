В регионе запустили проект «Реновация курской кухни»

В регионе планируют проводить дегустации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские студенты запустили проект «Реновация курской кухни». Его цель – воссоздание местных рецептов.

Чтобы выявить особенности блюд и сохранить их оригинальность, студенты провели большую исследовательскую работу. Они изучали этнографические материалы с описанием пищевых традиций провинциального купечества и крестьян Курской губернии, собрали более ста видеоинтервью с жителями малых городов области, содержащих названия, примерные рецепты и технологии приготовления курских блюд.

На первом этапе проекта ребята набрали более 200 рецептов местных блюд. Сейчас они адаптируют их к современным реалиям. Мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни будут выкладывать в интернет, также планируется проводить дегустации.