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Общество23 января 2022 16:21

В регионе запустили проект «Реновация курской кухни»

Студенты воссоздали рецепты на основе рассказов местных жителей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе планируют проводить дегустации

В регионе планируют проводить дегустации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские студенты запустили проект «Реновация курской кухни». Его цель – воссоздание местных рецептов.

Чтобы выявить особенности блюд и сохранить их оригинальность, студенты провели большую исследовательскую работу. Они изучали этнографические материалы с описанием пищевых традиций провинциального купечества и крестьян Курской губернии, собрали более ста видеоинтервью с жителями малых городов области, содержащих названия, примерные рецепты и технологии приготовления курских блюд.

На первом этапе проекта ребята набрали более 200 рецептов местных блюд. Сейчас они адаптируют их к современным реалиям. Мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни будут выкладывать в интернет, также планируется проводить дегустации.