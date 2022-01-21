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Происшествия21 января 2022 11:10

В Курской области задержан распространитель наркотиков из-за рубежа

Мужчина занимался преступной деятельностью на территории жилых микрорайонов города Железногорск
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мужчине грозит наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы

Мужчине грозит наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы

Фото: Архив "КП"

По информации следствия, в обязанности 27-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья входила фасовка крупного объема сильнодействующих наркотиков и дальнейший сбыт.

Меньше, чем через сутки парня задержали с поличным оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков

- К этому моменту он уже успел разложить около 40 закладок с запрещенными веществами, все они изъяты. В дальнейшем у подозреваемого обнаружили всю остальную партию. Общий вес изъятых сильнодействующих наркотика составил около 33 грамм. В ходе проверки выяснилось, что мужчина занимался преступной деятельностью меньше месяца и не успел получить вознаграждение за незаконную деятельность, - информируют в УМВД по Курской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему может грозить наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Изъятые вещества будут уничтожены.