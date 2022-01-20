В Курске обсудят благоустройство сквера в центре города

Основные проблемы – отсутствие освещения и мест для отдыха, неухоженные деревья и кустарники Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 января в 12:00 Центр компетенций Курской области проведет онлайн-обсуждение благоустройства сквера «Спутник». Он расположен на пересечении улиц Радищева и Дзержинского и сейчас находится в запущенном состоянии.

Основные проблемы – отсутствие освещения и мест для отдыха, неухоженные деревья и кустарники, недоступность для маломобильных групп населения. В прошлом году сквер был выбран для реализации идей на проекте «Городские практики».

С презентаций проекта и предложениями жителей по благоустройству этой территории можно ознакомиться в официальном сообществе Центра компетенций «ВКонтакте»: https://vk.com/centr_k46. Там же можно записаться и получить ссылку для участия в онлайн-обсуждении