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Общество20 января 2022 17:07

В Курске обсудят благоустройство сквера в центре города

Мероприятие пройдет онлайн
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Основные проблемы – отсутствие освещения и мест для отдыха, неухоженные деревья и кустарники

Основные проблемы – отсутствие освещения и мест для отдыха, неухоженные деревья и кустарники

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 января в 12:00 Центр компетенций Курской области проведет онлайн-обсуждение благоустройства сквера «Спутник». Он расположен на пересечении улиц Радищева и Дзержинского и сейчас находится в запущенном состоянии.

Основные проблемы – отсутствие освещения и мест для отдыха, неухоженные деревья и кустарники, недоступность для маломобильных групп населения. В прошлом году сквер был выбран для реализации идей на проекте «Городские практики».

С презентаций проекта и предложениями жителей по благоустройству этой территории можно ознакомиться в официальном сообществе Центра компетенций «ВКонтакте»: https://vk.com/centr_k46. Там же можно записаться и получить ссылку для участия в онлайн-обсуждении