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Здоровье20 января 2022 16:23

В школах Курской области примут дополнительные противоэпидемические меры

Их вводят в связи с ковид
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Учебные учреждения обеспечат дезсредствами

Учебные учреждения обеспечат дезсредствами

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в школах, родителей просят каждое утро измерять детям температуру, при первых симптомах ОРВИ оставлять их дома и обязательно вызывать врача.

Кроме того, директорам школ, в которых занимается большое количество детей, поручено предусмотреть возможность создания «подвесной» смены; это позволит развести потоки обучающихся, так как занятия будут начинаться в разное время.

Если у школ есть потребность в дезинфицирующих средствах, директорам необходимо направить заявку в муниципалитет, дезсредства будут выделены из резервного фонда.

На сегодня привито 92% педагогов школ в Курской области. Продолжается вакцинация студентов старше 18 лет.