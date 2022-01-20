В 2022 году на курских дорогах появятся три новые метеостанции

Все работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Так, в 2021 году на дорогах появились три метеостанции, еще три ожидаются в 2022. Всего за два года установили шесть таких станций.

Помимо этого, в прошлом году установили 13 новых комплексов фотовидеофиксации, которые следят за соблюдением правил стоянки, остановки, скоростного режима. Десять из них размещены на улицах Гоголя, Радищева, Садовой, Павлова и Почтовой.

- В 2021 году в регионе также размещено десять датчиков подсчета транспорта, завершена модернизация системы светофорного регулирования. Для сохранности автодорог обустроено 23 пункта весогабаритного контроля, в Щигровском районе установлено динамическое информационное табло, - информирует областная администрация.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».