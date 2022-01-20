Еще 175 курян заразились коронавирусом

В регионе растет количество новых случаев заражения ковидом Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 20 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 175 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам Курск – 100, Железногорск – 10, Беловский, Курский – 9, Октябрьский +8, Золотухинский, Солнцевский – 6, Щигры -5, Обоянский, Советский, Фатеж, Фатежский – по три, Большесолдатский, Глушковский, Железногорский – по два, Дмитриев, Мантуровский, Обоянь, Рыльский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 83 876 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1011 человек, на ИВЛ – 75 (4 – инвазивная, 71 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2134 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 658 487 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 637 015.