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Здоровье20 января 2022 8:32

В Курской области принимают комплексные меры, чтобы избежать вспышки омикрона

81% работников сфер торговли и общепита сделали прививки
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Особое внимание необходимо уделить обработке рук и соблюдению масочного режима

Особое внимание необходимо уделить обработке рук и соблюдению масочного режима

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу Курской области, на крупных промышленных предприятиях привилось около 80% работников, в АПК – 82%.

Новый штамм заразнее предыдущего, поэтому вместе с вакцинацией требуются комплексные меры, отметили заместитель губернатора Андрей Белостоцкий и главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин. Так, рекомендуют 30% коллектива перевести на удаленную работу. В первую это касается сотрудников старше 65 лет, а также невакцинированных, имеющих хронические заболевания и беременных.

Необходимо также организовать входные фильтры, где будут проводить термометрию работников, разводить потоки людей внутри предприятий и усилить дезинфекцию. Особое внимание уделить обработке рук и соблюдению масочного режима. Сотрудников, которые почувствовали себя плохо уже на работе, следует максимально быстро изолировать и сообщить о них в поликлинику. Помимо этого, тестирование на предприятиях необходимо организовать за счет собственных средств.

Сообщается, что работа по вакцинации и ревакцинации в регионе продолжается. Делается все возможное, чтобы не допустить вспышки омикрона.