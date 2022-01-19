В Курской области появится клуб робототехники

На реализацию проекта выделят порядка 500 тыс. рублей Фото: Архив "КП"

Ассоциация многодетных, приемных и замещающих семей в Курской области стала победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Робототехнику в села».

Теперь в Моковском сельсовете появится клуб робототехники для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

- Курс обучения будет состоять из трех образовательных блоков по темам «Введение в робототехнику», «Основы программирования» и «Усложненный робот». Дети получат и знания о механике, начальной физике. Для обучения будет набрано восемь групп по 12 детей, - информируют в областной администрации.

Занимается проектом ассоциация совместно с региональным комитетом социального обеспечения, материнства и детства. Его реализация начнется в феврале, на это Фонд президентских грантов выделит порядка 500 тыс. рублей.