Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 7:15

В Курской области появится клуб робототехники

Его создадут на территории Моковского сельсовета
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
На реализацию проекта выделят порядка 500 тыс. рублей

На реализацию проекта выделят порядка 500 тыс. рублей

Фото: Архив "КП"

Ассоциация многодетных, приемных и замещающих семей в Курской области стала победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Робототехнику в села».

Теперь в Моковском сельсовете появится клуб робототехники для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

- Курс обучения будет состоять из трех образовательных блоков по темам «Введение в робототехнику», «Основы программирования» и «Усложненный робот». Дети получат и знания о механике, начальной физике. Для обучения будет набрано восемь групп по 12 детей, - информируют в областной администрации.

Занимается проектом ассоциация совместно с региональным комитетом социального обеспечения, материнства и детства. Его реализация начнется в феврале, на это Фонд президентских грантов выделит порядка 500 тыс. рублей.