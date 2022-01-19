В Курске машина скорой помощи застряла в снегу

Освободить машину из снежного плена пытались целый час Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются снегопады. Один из них настиг город вчера вечером. Несмотря на ежедневную расчистку дорог и улиц от снега, обильные осадки доставляют курянам много трудностей.

Так, вчера, 18 января, примерно в 22:00 на улице Коммунистическая в снегу застряла машина скорой помощи. Вытащить автомобиль из снежного плена помогли три джипа в связке. Это заняло час времени.

- А это ведь центр города и пациенту могло быть очень плохо. Куда смотрят ответственные? – негодуют в паблике ВК Автокадр_46.