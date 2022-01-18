В Курской области женщины высшее образование получают чаще, чем мужчин

Более половины мужчин имеют среднее профессиональное образование Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Была выборочно обследована рабочая сила возрастной группы 15 лет и старше за 2020 год. Так, выяснилось, что более трети занятых трудовой деятельностью курян имеют высшее образование – 43,2% женщин и 29,5% мужчин. Более половины мужчин (55,1%) имели среднее профессиональное образование.

Отметим также, что наибольшее число мужчин занято в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве и транспортировке. Меньше всего мужчин работает в сфере гостиничного бизнеса и общепита.

Что касается женщин, то большинство из них предпочитают работу в торговле, в сферах образования и здравоохранения. Наименьшее их число работает в организациях, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и утилизцию отходов.