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Общество18 января 2022 14:55

Для молодых курян с различными нарушениями здоровья откроют тренировочную кухню

Помещение появится в инклюзивном центре «Дышим вместе»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Интерьер кухни адаптируют к потребностям инвалидов. Там будет находиться бытовая техника, столовый инвентарь и мебель.

Сообщается, что часть техники уже закупили за счет средств благотворительного фонда «Мир детства». Ее вручили советник губернатора по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина и заместитель председателя регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства Светлана Ковалёва.

- На занятиях специалисты и волонтеры центра «Дышим вместе» научат ребят наводить порядок на кухне, обращаться с бытовыми предметами, составлять список ингредиентов, готовить обед, сервировать стол. Практические занятия помогут сформировать у молодежи социально-бытовые навыки, которые помогут им во взрослой самостоятельной жизни, – рассказала Анна Гладилина.

Сейчас в инклюзивном центре «Дышим вместе» занимаются около 30 ребят и это число постоянно растет.