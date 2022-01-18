В Курске за одним из пришкольных катков следят пожарные

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

В Курске развитию спорта уделяется большое внимание, вот и с наступлением зимы при школах залили катки. В это раз ледовые площадки появились на территориях школ №№ 38, 40, 46, 48, 52, 56 и в Детском парке.

На таких катках можно встретить и новичков, которые впервые вышли на лед, и настоящие хоккейные баталии. В выходные школьные ледовые площадки посещают до ста человек.

Ледовое покрытие ежедневно расчищается техническим персоналом школ и родители самих учеников. А в школе №47 за состоянием льда следит пожарная часть № 12.