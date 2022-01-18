Митрополит Курский и Рыльский Герман призвал воздержаться курян от крещенских купаний

Те, кто все-таки захочет окунуться в купель, должны делать это в оборудованных местах Фото: Архив "КП"

Во время оперштаба по коронавирусу Митрополит Курский и Рыльский Герман попросил воздержаться курян от купания в Крещенскую ночь.

- Учитывая ситуацию с коронавирусом, прошу избегать массового скопления людей. Быть нужно осторожными. Дай Бог нам всем пережить эту очередную волну, вынести уроки и победить совместно, - говорит Митрополит.

Тех, кто все-таки захочет окунуться в купель, призывают делать это в оборудованных местах, где спасатели смогут вовремя оказать необходимую помощь.

В Курске для крещенских купаний оборудованы три купели:

- в Железнодорожном округе - на территории пляжа «Городской»;

- в Центральном округе - 50 м вверх по течению от переходного моста в парке им. 50-летия ВЛКСМ;

- в Сеймском округе – на озере Ермошкино.

В городской администрации информируют, что в этих местах с 20.00 18 января и ночь 19 января будут дежурить спасатели, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Для удобства горожан будут организованы места для переодевания, защищающие от ветра.