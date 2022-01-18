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Здоровье18 января 2022 13:04

В Курске больницу им. Семашко перепрофилируют для лечения детей с коронавирусом

Об этом стало известно на заседании оперштаба 18 января
Кристина ГОРБАТЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Есть опасения, что Омикроном чаще будут заражаться несовершеннолетние

Есть опасения, что Омикроном чаще будут заражаться несовершеннолетние

Фото: Архив "КП"

Рассмотреть этот вопрос предложил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

В данный момент больница и так принимает таких пациентов, но есть опасения, что заражению Омикроном чаще будут подвержены несовершеннолетние, поэтому и госпитализаций может быть больше. Для таких случаев и рассматривают вариант закрыть больницу на прием взрослых пациентов, чтобы медики смогли оказывать помощь только детям.

- Мы готовы перепрофилировать больницу Семашко под прием детей, если большое количество юных курян будет заболевать. Однако там нужно докупить немного оборудования непосредственно для детей, я позднее обращусь в оперштаб и назову конкретные цифры, - заявляет Андрей Белостоцкий.