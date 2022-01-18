В Курске больницу им. Семашко перепрофилируют для лечения детей с коронавирусом

Есть опасения, что Омикроном чаще будут заражаться несовершеннолетние Фото: Архив "КП"

Рассмотреть этот вопрос предложил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

В данный момент больница и так принимает таких пациентов, но есть опасения, что заражению Омикроном чаще будут подвержены несовершеннолетние, поэтому и госпитализаций может быть больше. Для таких случаев и рассматривают вариант закрыть больницу на прием взрослых пациентов, чтобы медики смогли оказывать помощь только детям.

- Мы готовы перепрофилировать больницу Семашко под прием детей, если большое количество юных курян будет заболевать. Однако там нужно докупить немного оборудования непосредственно для детей, я позднее обращусь в оперштаб и назову конкретные цифры, - заявляет Андрей Белостоцкий.