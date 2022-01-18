В Курской области заметили волков

Предварительно установлено наличие двух волков Фото: Архив "КП"

12 января волки были замечены в Медвенском районе. Они шли по административной границе Вышнереутчанского сельского совета Медвенского района и Шевелевского сельского совета Обоянского района.

16 января были обнаружены следы, за п. Реутчанский. А также на территории общедоступных охотничьих угодий Обоянского района вблизи с. Гридасово. Предварительно установлено наличие двух волков.

- Охотоведами и неравнодушными охотниками ведется патрулирование данных территорий. На сегодняшний день, новых следов, а также самих животных не обнаружено, в том числе, из-за неблагоприятных погодных условий, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Напомним, что в случае обнаружения следов или самих волков вблизи населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщить по номерам телефонов: 112, 8 908 126 70 33 или 8 951 084 77 76.