В 2021 году в Курске заключили социальный контракт почти на 65 млн. руб.

В 2021 году в комитет поступило 17313 обращений Фото: Архив "КП"

Услуги в комитете предоставляет отдел муниципальных выплат и льгот. В 2021 году сюда поступило 17313 обращений.

Так, большой популярностью среди курских семей пользуется «Молочная кухня». В прошлом году изъявили желание получать детское питание здесь 670 семей, в которых есть дети до двух лет.

В курских детских садах продолжают открываться группы социальной поддержки, куда без очереди попадают дети из неполных, многодетных и других семей в трудной жизненной ситуации. В настоящее время действуют восемь таких групп в пяти детских садах № 16, 91, 96, 119, 127, которые посещают 170 детей, из них на льготных условиях пребывают 143 ребенка.

Комитет социальной защиты дает возможность получать социально-медицинскую помощь и социальную реабилитацию алкоголе- и наркозависимым курянам через систему сертификатов. Такую помощь получили 252 человека на общую сумму 7,5 млн. рублей.

Городской комитет социальной защиты организовывал детский отдых в санаториях имени Черняховского, «Соловушка», «Маяк»», «Соловьиные зори». В 2021 году там прошли оздоровление 2183 ребенка.

Помимо всего прочего, с 2021 года в Курске бесплатно устанавливают автономные пожарные извещатели. Их размещают в домах многодетных семей. Такое устройство установили у себя уже 360 многодетных семей.

Также, в минувшем году 520 курских семей заключили социальный контракт почти на 65 млн. руб.