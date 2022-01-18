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Общество18 января 2022 11:27

Завершилась реставрация курского Дома Советов

Ремонтные работы проходили в Зале торжеств
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

К реставрации помещения преступили еще в августе прошлого года. И вот сегодня, 18 января, стало известно, что ремонтные работы подошли к концу.

Заменена протекавшая крыша, система отопления, устранены трещины в стенах и укреплен фундамент пристройки. Восстановлены исторические барельефы, украшавшие стены, включая скрытый ранее герб РСФСР. Отреставрирована оригинальная люстра и бра 50-х годов прошлого века.

Напомним, что здание является объектом культурного наследия. К его содержанию предъявляются особые требования.

Работы проводило ФГУП «Госреставрация».