Завершилась реставрация курского Дома Советов

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К реставрации помещения преступили еще в августе прошлого года. И вот сегодня, 18 января, стало известно, что ремонтные работы подошли к концу.

Заменена протекавшая крыша, система отопления, устранены трещины в стенах и укреплен фундамент пристройки. Восстановлены исторические барельефы, украшавшие стены, включая скрытый ранее герб РСФСР. Отреставрирована оригинальная люстра и бра 50-х годов прошлого века.

Напомним, что здание является объектом культурного наследия. К его содержанию предъявляются особые требования.

Работы проводило ФГУП «Госреставрация».