В Курске составили рейтинг "управляек"

Предостережения выдали четырем управляющим организациям Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Госжилинспекции проверили 381 двор в Курске, Железногорске, Дмитриеве, Судже, Щиграх, Льгове и Рыльске.

- Особое внимание уделили домам, откуда поступали обращения жильцов. По результатам проверок выявлено 64 нарушения, в основном это некачественная и несвоевременная расчистка проездов и пешеходных дорожек во дворах, отсутствие обработки песко-соляной смесью, - рассказали в мэрии.

Против 23 УК составили 32 протокола. За установленные нарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 250 до 300 тыс. рублей. Выданы предостережения о недопустимости нарушения требований четырем управляющим организациям.

На основании числа поступающих жалоб жильцов по расчистке дворов, числа домов в управлении и выявленных нарушений специалисты ГЖИ составили рейтинг УК.

Среди лучших «ЩУК ЖКХ» (г. Щигры), УК «Северная» (г. Курск), «ЖЭУ г. Льгова» (г. Льгов), «УК-1» (г. Железногорск), УК «Виктория» (г. Курск).

Не справляются с обязанностями по расчистке дворов от снега курские УК «Мой дом», «Ком Центр», «Парковая», «Гарант», «Аврора+».