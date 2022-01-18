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Здоровье18 января 2022 9:05

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1067 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают сделать прививки

Курян призывают сделать прививки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1067 человек, на ИВЛ – 78 (восемь – инвазивная, 70 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 18 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрирован 83 531 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 159.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид скончались 2124 курянина. В том числе за последние сутки - мужчина 65 лет, женщины 65 и 66 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.